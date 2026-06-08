Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blutentnahmen nach Verkehrsunfällen

Erfurt (ots)

Am Sonntag (07.06.2026) ereigneten sich in Erfurt zwei Verkehrsunfälle, bei denen jeweils eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer die Max-Planck-Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Findling. Durch den Aufprall wurde der Stein gegen einen geparkten Nissan geschoben. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der 23-Jährige gab gegenüber den Beamten an, wegen Übermüdung von der Straße abgekommen zu sein. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass die Einnahme von Medikamenten eine Rolle gespielt haben könnte. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf dem Juri-Gagarin-Ring. Eine 44-jährige Citroen-Fahrerin musste an einer roten Ampel halten. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte dies ein 34-jähriger Fahrradfahrer zu spät und fuhr auf den stehenden Citroen auf. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der polizeibekannte 34-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten leiteten in beiden Fällen Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die Männer ein. Die Ermittlungen zu den Unfallursachen dauern an. (SO)

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