Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zweiradkontrollen im Landkreis Sömmerda

Sömmerda (ots)

Im Rahmen verstärkter Zweiradkontrollen stellten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda am vergangenen Wochenende mehrere Verstöße fest.

In der Nacht von Freitag, den 05.06.2026 zu Samstag, den 06.06.2026 kontrollierten Polizeibeamte in der Offenhainer Straße in Sömmerda einen 30-jährigen Fahrradfahrer. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am Samstagabend kontrollierten Beamte am Stadtring in Sömmerda einen 22-jährigen Fahrradfahrer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass das von ihm genutzte Mountainbike als gestohlen gemeldet worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei gefertigt.

Die Polizei weist darauf hin, dass auch Fahrradfahrer den Vorschriften des Straßenverkehrs unterliegen. Insbesondere Alkohol und Drogen am Lenker stellen eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. (TS)

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