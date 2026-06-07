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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Sömmerda (ots)

Gestern Mittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Sömmerda einen 28-jährigen Mazdafahrer in einer Ortschaft in der Nähe von Sömmerda. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Seine Tour endete somit hier. Der Mann war auch kein Unbekannter. Er wurde nicht zum ersten Mal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Fahrtauglich wäre er gewesen. Alkohol- und Drogentests verliefen negativ. Die Beamten leiteten ein entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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