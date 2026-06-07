Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Altkleidercontainer in Brand geraten - Polizei sucht Zeugen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda kam es am Wochenende (05.06.2026-07.06.2026) zu zwei Bränden an einem Altkleidercontainer in der Frohndorfer Straße in Sömmerda.

Am späten Freitagabend, dem 05.06.2026, geriet der Container aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Am Samstagabend, dem 06.06.2026, wurde erneut ein Brand an demselben Altkleidercontainer festgestellt. Auch hierbei entstand Sachschaden.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Frohndorfer Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (TS)

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