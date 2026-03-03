Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Rekordzuwachs für die Bundespolizei in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg (ots)

Seit Bestehen der Bundespolizeidirektion Stuttgart wurden noch nie so viele neue Laufbahnabsolventinnen und -absolventen auf einmal vereidigt. Die Bundespolizei in Baden-Württemberg begrüßt am heutigen Dienstag (03.03.2026) insgesamt 209 neue Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes in Böblingen.

Die Pressemitteilung enthält weitere Informationen zur Verteilung der Polizeimeisterinnen und Polizeimeister auf die Dienststellen der Bundespolizei in Baden-Württemberg.

