PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Rekordzuwachs für die Bundespolizei in Baden-Württemberg

Ein Dokument

Baden-Württemberg (ots)

Seit Bestehen der Bundespolizeidirektion Stuttgart wurden noch nie so viele neue Laufbahnabsolventinnen und -absolventen auf einmal vereidigt. Die Bundespolizei in Baden-Württemberg begrüßt am heutigen Dienstag (03.03.2026) insgesamt 209 neue Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte des mittleren Polizeivollzugsdienstes in Böblingen.

Die Pressemitteilung enthält weitere Informationen zur Verteilung der Polizeimeisterinnen und Polizeimeister auf die Dienststellen der Bundespolizei in Baden-Württemberg.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 07031 2128-1111
E-Mail: presse.stuttgart@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren