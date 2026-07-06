Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Altpapiercontainerbrände am Sonntagmorgen -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (05. Juli) ist es in der Straße Am Witschert innerhalb weniger Stunden zu zwei Altpapiercontainerbränden gekommen.

Der erste Brand ereignete sich gegen 08:00 Uhr. Betroffen war ein Papiercontainer zu Beginn der Straße Am Witschert (von der Achenbacher Straße aus gesehen). Das Feuer konnte durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Es kam zu keinen Sachschäden an dem Container.

Gegen 11:30 Uhr musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Dieses Mal brannte ein Altpapiercontainer am Ende der Straße Am Witschert. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, so dass es auch in diesem Fall zu keinen Sachschäden am Container kam.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob die jeweiligen Brände durch Fahrlässigkeit oder durch vorsätzliches Handeln verursacht wurden, ist noch unklar. In den vergangenen Wochen ist es bereits zum wiederholten Male zu Bränden an Containern im Bereich Am Witschert / Achenbacher Straße / Wallhausenstraße gekommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

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