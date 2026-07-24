Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeuge meldet alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstagabend einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek.

Der Pkw konnte kurze Zeit später durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg festgestellt und anschließend kontrolliert werden.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung der 41-jährigen Fahrzeugführerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille.

Gegen die Frau aus Bochum wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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