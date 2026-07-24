PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Zeuge meldet alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Donnerstagabend einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek.

Der Pkw konnte kurze Zeit später durch die Besatzung eines Funkstreifenwagens auf der Autobahn 29 in Fahrtrichtung Oldenburg festgestellt und anschließend kontrolliert werden.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung der 41-jährigen Fahrzeugführerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille.

Gegen die Frau aus Bochum wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 09:28

    POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Balkon in Delmenhorst gerät in Brand

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstagabend, 23.07.2026, gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei Delmenhorst ein brennender Grill auf einem Balkon in der Hasberger Straße in Delmenhorst gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Balkon übergegriffen. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst konnte das Feuer rasch gelöscht werden. ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 09:16

    POL-DEL: Polizei Brake: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in Elsfleth sucht die Polizei nach Zeugen. Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 14:25 Uhr, wurde eine 50-jährige Frau aus Elsfleth bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau stürzte mit ihrem Pedelec im Kreuzungsbereich der Straßen Oberrege/Wurpstraße. Hierbei verletzte sie sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren