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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin in Elsfleth sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 14:25 Uhr, wurde eine 50-jährige Frau aus Elsfleth bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Frau stürzte mit ihrem Pedelec im Kreuzungsbereich der Straßen Oberrege/Wurpstraße. Hierbei verletzte sie sich leicht, sodass sie von der Besatzung eines Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die 50-Jährige nicht alleinbeteiligt gestürzt ist, sondern ein Pkw in das Unfallgeschehen verwickelt gewesen sein könnte. Zudem wurde festgestellt, dass die 50-Jährige erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst.

Die Polizei Brake sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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