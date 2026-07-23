Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei ermittelt alkoholisierten Pkw-Fahrer in Jade

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 21:05 Uhr, wurde der Polizei ein mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer im Bereich einer Tankstelle in der Straße An der Bahn in Jade gemeldet.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Verdacht, dass der Mann zuvor unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Pkw gefahren sein könnte. Zudem fiel ihm auf, dass der Mann beim Kauf weiterer alkoholischer Getränke einen deutlichen Alkoholgeruch sowie körperliche Auffälligkeiten zeigte.

Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Da der Aufenthaltsort des Pkw-Fahrers zunächst nicht bekannt war, konnte er erst etwa 90 Minuten später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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