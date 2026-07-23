Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Sattelzug +++ Autofahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 11:55 Uhr, kam es in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Mann aus Stuhr mit einem Mercedes den Brendelweg in Richtung Adelheider Straße. Kurz vor einer Lichtzeichenanlage beabsichtigte er, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen einen 59-jährigen Mann aus Ganderkesee, der mit einem Sattelzug den linken Fahrstreifen befuhr.

Es kam zu einer seitlichen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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