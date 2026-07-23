Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sattelzugfahrer mit 2,20 Promille in Nordenham unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 10:00 Uhr, wurde der Polizei ein augenscheinlich alkoholisierter Fahrer eines Sattelzugs in Nordenham gemeldet.

Der 44-jährige Fahrer befand sich gerade im Rahmen einer Auslieferung in der Martin-Pauls-Straße, als einem Mitarbeiter des Unternehmens die Alkoholisierung auffiel. Dieser verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Durch einen Arzt wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

Da der 44-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg zudem die Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro an.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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