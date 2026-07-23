Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der Bundesstraße 212 im Bereich Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 16:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212 im Bereich Stadland zwischen den Anschlussstellen der Bundesstraße 437 und Sürwürden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 74-jährige Frau aus Brake mit einem BMW die Bundesstraße aus Nordenham kommend in Richtung Brake. Im zweispurigen Streckenabschnitt beabsichtigte sie, einen Lkw zu überholen. Dabei kam es zu einem unbeabsichtigten starken Bremsvorgang.

Ein 31-jähriger Mann aus Stadland sowie eine 39-jährige Frau aus Nordenham befuhren die Bundesstraße mit ihren Pkw Seat und Mercedes hinter dem BMW. Aufgrund des starken Bremsvorgangs konnten die beiden nachfolgenden Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig anhalten, sodass es zu einer Kollision kam.

Alle drei Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die 74-Jährige und die 39-Jährige wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Bundesstraße entfernt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

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