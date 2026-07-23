Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec +++ Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Nordenhamer Straße in Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 89-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes die Nordenhamer Straße in Richtung Friesenstraße. Zeitgleich war eine 23-jährige Frau mit ihrem Pedelec auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg in derselben Fahrtrichtung unterwegs.

Der Pkw-Fahrer beabsichtigte, auf das Gelände eines Wertstoffhofs einzubiegen. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen die Pedelec-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Durch die Kollision überschlug sich die 23-Jährige und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell