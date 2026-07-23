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POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei Wildeshausen ermittelt flüchtenden E-Scooter-Fahrer in Harpstedt
Delmenhorst (ots)
Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 21:45 Uhr, entzog sich ein E-Scooter-Fahrer in Harpstedt einer polizeilichen Kontrolle.
Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der Fahrer im Bereich Tielingskamp kontrolliert werden. Statt anzuhalten, entfernte er sich mit dem E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h und entzog sich der Kontrolle.
Durch Zeugenaussagen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. Im weiteren Verlauf konnten Beamte der Polizei Wildeshausen den Mann antreffen. Der E-Scooter wurde als Beweismittel sichergestellt.
Gegen den Mann aus Harpstedt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
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Philipp Mimjähner
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