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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei Wildeshausen ermittelt flüchtenden E-Scooter-Fahrer in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 21:45 Uhr, entzog sich ein E-Scooter-Fahrer in Harpstedt einer polizeilichen Kontrolle.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollte der Fahrer im Bereich Tielingskamp kontrolliert werden. Statt anzuhalten, entfernte er sich mit dem E-Scooter mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 km/h und entzog sich der Kontrolle.

Durch Zeugenaussagen konnte der Fahrer jedoch ermittelt werden. Im weiteren Verlauf konnten Beamte der Polizei Wildeshausen den Mann antreffen. Der E-Scooter wurde als Beweismittel sichergestellt.

Gegen den Mann aus Harpstedt wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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