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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Balkon in Delmenhorst gerät in Brand

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstagabend, 23.07.2026, gegen 17:50 Uhr, wurde der Polizei Delmenhorst ein brennender Grill auf einem Balkon in der Hasberger Straße in Delmenhorst gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf den Balkon übergegriffen. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst konnte das Feuer rasch gelöscht werden.

Am Balkon entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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