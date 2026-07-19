Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungssachverhalt in Cuxhaven - Tatverdächtiger gestellt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Samstag kam gegen 11:30 Uhr es in Cuxhaven in der Fahrenholzstraße zunächst zu einer Häuslichen Gewalt durch einen 22-jährigen Cuxhavener. Hier hatte er eine Fensterscheibe zerschlagen. Im Anschluss bedrohte er einen 54-jährigen Cuxhavener mit einer Schusswaffe und flüchtete.

Durch die Ermittlungen vor Ort ergab sich, dass sich der Beschuldigte im Bereich einer Parzelle eines Kleingartenvereins an der Lehfeldstraße/Vor dem Flecken aufhalten könnte. Hier wurde er durch angeforderte Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion, welche sich im nahegelegenen Deichbrand-Einsatz befanden, gestellt und vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden ein Teleskopschlagstock sowie ein Messer sichergestellt. Bei der bei der Bedrohung genutzten Schusswaffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

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