Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis - Verkehrsunfallflucht und Betäubungsmitteleinfluss

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Samstag und in der Nacht zum heutigen Sonntag (19.07.2026) wurden wieder mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften. Allen Personen musste eine Blutprobe entnommen werden.

Gegen 06:40 Uhr wurde ein 29-jähriger Cuxhavener auf einem E-Scooter im Bereich der Werner-Kammann-Straße in Cuxhaven kontrolliert, er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 08:40 Uhr wurde ein 42-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW im Bereich der Stader Straße in Hemmoor kontrolliert. Er stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ebenfalls gegen 08:40 Uhr ein 63-jähriger Bremer mit seinem LKW auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven kontrolliert. Auch er stand unter Betäubungsmitteleinfluss. Des Weiteren war ihm seine Fahrerlaubnis bereits rechtskräftig entzogen worden.

Gegen 01:25 Uhr am heutigen Sonntag wurde eine 47-jährige Oldenburgerin mit ihrem PKW im Bereich der B437 in Loxstedt kontrolliert. Sie war zuvor mit einer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Sie stand hierbei unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest zeigte einen Wert von knapp 1 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Kurz nach Mittarnacht kam es in Cuxhaven in der Abendrothstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 38-jährige Cuxhavenerin war hierbei mit einem PKW von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Durch den Unfall erlitt Sie leichte Verletzung. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte Sie sich zunächst von der Unfallstelle entfernt, erschien jedoch kurze Zeit später mit einem Taxi wieder am Unfallort. Sie stand hierbei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten. Des Weiteren gab Sie an, dass Sie kurz vor dem Unfall möglicherweise eingeschlafen sei. Sie muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

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