Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Verkehrskontrolle - Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss + Gegenstände mit verfassungsfeindlichen Inhalten sichergestellt.

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Samstag (18.07.2026) wurde gegen 15:55 Uhr ein 26-jähriger Loxstedter mit seinem PKW im Bereich der Schulstraße in Stotel kontrolliert.

Während der Kontrolle wurden offenliegend auf dem Beifahrersitz augenscheinliche Betäubungsmittel festgestellt. Bei der weiteren Kontrolle verhielt sich der Mann äußerst unkooperativ und leistete Widerstand. Er musste vor Ort zu Boden gebracht werden.

Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden unter anderem weitere Betäubungsmittel als auch Bekleidungsgegenstände mit verfassungsfeindlichen Aufdrucken sichergestellt. Des Weiteren stand der Mann selbst unter Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

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