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POL-CUX: Diebstähle aus Bekleidungsgeschäften - Zeugenaufruf (Foto und Bildermappe im Anhang)

POL-CUX: Diebstähle aus Bekleidungsgeschäften - Zeugenaufruf (Foto und Bildermappe im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am Dienstag (14.07.2026) wurde ein 28-jähriger Cuxhavener kontrolliert. Er hatte hierbei in seinem PKW eine große Menge Bekleidunggegenstände dabei, welche augenscheinlich entwendet wurden. Viele dieser Gegenstände konnten bisher noch keinen Geschädigten zugeordnet werden. Im Anhang befindet sich eine umfangreiche Bildmappe zu den Gegenständen.

Mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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