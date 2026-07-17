Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstähle aus Bekleidungsgeschäften - Zeugenaufruf (Foto und Bildermappe im Anhang)

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Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am Dienstag (14.07.2026) wurde ein 28-jähriger Cuxhavener kontrolliert. Er hatte hierbei in seinem PKW eine große Menge Bekleidunggegenstände dabei, welche augenscheinlich entwendet wurden. Viele dieser Gegenstände konnten bisher noch keinen Geschädigten zugeordnet werden. Im Anhang befindet sich eine umfangreiche Bildmappe zu den Gegenständen.

Mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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