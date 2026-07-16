Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Altenwalde - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Altenwalde. Bereits am verganenen Freitag (10.07.2026) kam es gegen 13:55 Uhr auf der L135 zwischen Altenwalde und Nordholz zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Zufahrtsstraße zur örtlichen Abfallverwertung überholte ein bislang unbekanntes Transporter-Anhänger-Gespann ein weiteres PKW-Anhänger-Gespann eines 90-jährigen Cuxhaveners.

Beim Wiedereinscheren schnitt der unbekannte Transporterfahrer den Cuxhavener, welcher ausweichen musste. Er verlor die Kontrolle, der Anhänger riss vom Gespann ab und überschlug sich. Der 90-jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Transporter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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