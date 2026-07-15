Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfälle auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Dienstag, den 14.07.2026, ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede ein Unfall zwischen zwei Pkw, die die Autobahn 27 in Richtung Walsrode befuhren. Eine 33-jährige Bremerhavenerin fuhr hierbei mit ihrem Skoda auf einen 82-jährigen Nordenhamer mit seinem VW auf, der vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen gewechselt war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Pkw blieben fahrbereit.

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Loxstedt/BAB27. Am 14.07.2026 ereignete sich um 11:50 Uhr auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven Süd und Wulsdorf in Fahrtrichtung Cuxhaven ein Unfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 38-jähriger Bremerhavener übersah hierbei das Stauende und fuhr mit seinem BMW auf den verkehrsbedingt wartenden 80-jährigen Bremer und dessen Pkw Skoda auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den vor ihm stehenden Ford eines 68-Jährigen aufgeschoben. Die Beifahrerinnen des Skoda und des Ford wurden durch den Unfall teilweise schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Alle drei Pkw blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf 13.000 Euro geschätzt.

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