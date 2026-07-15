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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Deichbrand 2026 - 1. Fazit zum Frühanreisetag

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Heute ist Frühanreisetag - und die Frühanreise wurde von vielen Menschen genutzt. Bereits in den Nachtstunden waren die ersten Besuchenden am Gelände, in den frühen Morgenstunden kam es zu zahlreichen Staus.

Über den gesamten Tag verteilt war die Verkehrslage sehr angespannt und ist es teilweise noch immer. Rund um das Gelände läuft der Verkehr noch sehr zäh. Im Anreiseverkehr kam es zu kleineren Unfällen. In der Pickerstraße kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger, welcher leicht verletzt wurde. Es kam danach zu einem Streit, einer Beleidigung und einer Sachbeschädigung.

Aktuell sind bereits rund 30.000 Besuchende auf dem Gelände.

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind weiterhin die ganze Nacht und natürlich auch die nächsten Tage für euch im Einsatz. Ihr findet uns an der Festival-Wache. Die Wache ist telefonisch unter 04721 573 234 erreichbar. Im Notfall wählt die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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