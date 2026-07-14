Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unsachgemäßer Umgang mit Unkrautbrennern - Zwei Brände in Misselwarden und in Bederkesa - Hinweise zum Umgang

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Geestland. Am gestrigen Montag (13.07.2026) kam zu zwei Bränden, nachdem zuvor Unkrautbrenner verwendet worden waren.

Gegen 09:00 Uhr führte ein 70-jähriger Anwohner in der Straße Kleiner Feldweg in Misselwarten Gartenarbeiten mit einem Unkrautbrenner durch. Hierdurch geriet zunächst ein Holzschuppen in Brand. Die angrenzende Garage sowie ein PKW gerieten ebenfalls in Brand und wurden zerstört. Das angrenzende Wohnhaus und auch das Nachbarhaus wurden teilweise beschädigt. Der Geschädigte verletzte sich durch den Brand leicht. Der entstandene Schaden wird auf etwa, 150.000 Euro geschätzt.

Gegen 14:20 Uhr führte ein Gartenarbeiter entsprechende Arbeiten, ebenfalls mit einem Unkrautbrenner, in der Straße im Mühlenfeld in Bad Bederkesa durch. Hierdurch gerieten ein Gartenschuppen und angrenzendes Gebüsch in Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei den aktuellen Temperaturen und Witterungsverhältnissen sollten diese Geräte äußerst vorsichtig eingesetzt werden. Die Böden und die Vegetation sind aktuell sehr trocken und stellenweise leicht entflammbar. Wenn möglich, verzichten Sie komplett auf diese Art der Gartenarbeit, um entsprechende Brände gar nicht erst entstehen zu lassen.

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