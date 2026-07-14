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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Entwendetes Pedelec in Geestland - Eigentümer/in gesucht (Foto im Anhang)

POL-CUX: Entwendetes Pedelec in Geestland - Eigentümer/in gesucht (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Geestland. Bereits am 03.07.2026 wurde in Geestland-Langen ein amtsbekannter, 51-jähriger Bremerhavener kontrolliert, nachdem er zuvor einen Ladendiebstahl begangen hatte. Bei der Kontrolle führte er ein Pedelec mit sich, welches augenscheinlcih entwendet wurde. Dieses wurde sichergestellt. Bisher konnten jedoch kein Tatort oder Geschädigte ermittelt werden. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Fahrzeug vom Hersteller Popal, Typ E-Folt in schwarz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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