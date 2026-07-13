Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Dieseldiebstähle in Loxstedt und Hagen

Cuxhaven (ots)

Hagen-Bramstedt und Loxstedt-Stotel.

In der Zeit vom 11.07.2026, 07:00 Uhr bis zum 12.07.2026, 11:45 Uhr, kam es in der Gemeinde Hagen im Bremischen in der Ortschaft Bramstedt zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff. Von dem im Gewerbegebiet in der Industriestraße abgestellten Lkw der Marke MAN wurde durch die derzeit unbekannte Täterschaft die Ablassschraube des Tanks entfernt. Hierdurch wurden ca. 60 Liter Kraftstoff entwendet. Ca. 20 l des Kraftstoffs gelangte ungehindert in den Boden unterhalb des Lkw. Eine Aufreinigung des Bodens durch Ausbaggern wurde durch die Feuerwehr veranlasst. Der Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf ca. 120 EUR.

In der Zeit vom 10.07.2026, 18:30 Uhr, bis zum 12.07.2026, 21:30 Uhr kam es zu einer gleich gelagerten Tat in Loxstedt-Stotel. Hier wurde auf gleiche Weise von einem unbekannten Täter die Ablassschraube eines weiteren Lkw der Marke MAN, welcher im Gewerbegebiet in der Robert-Koch-Straße geparkt war, abgeschraubt und ca. 200 l Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 420 EUR.

Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täterschaft vor. Daher werden Zeugen der beiden Vorfälle gesucht und gebeten sich bei der Polizei in Schiffdorf unter der Nummer 04706/948-0 zu melden.

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