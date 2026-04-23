Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrügerbande nimmt 76-Jährigen aus - Polizei sucht Zeugen! (22.04.2026)

Singen (ots)

Am Mittwoch hat eine Betrügerbande einen Senior ausgenommen. Gegen 10 Uhr klingelten mehrere unbekannte Männer an der Wohnanschrift eines 76-Jährigen in der Ostpreußenstraße und boten ihm an, für 150 Euro die Regenrinnen des Hauses zu erneuern. Nach erledigter Arbeit fordern die Unbekannten von dem Senior schließlich jedoch einen Betrag von über 6.000 Euro.

Nachdem dieser nicht so viel Bargeld zu Hause hatte, fuhren die Betrüger zusammen mit dem 76-Jährigen zur Sparkasse. Bis zur Öffnung des Kassenschalters hielten sich sowohl der Senior als auch die unbekannten Männer gemeinsam auf einem gegenüberliegenden Parkplatz auf. Anschließend holte der 76-Jährige mehrere tausend Euro von seinem Konto und übergab diese an die Betrüger, die danach mit einem hellen Handwerkertransporter davonfuhren.

Zu den Männern ist lediglich bekannt, dass sie etwa 165-170 Zentimeter groß waren, einer etwas kräftiger, die anderen beiden schlank und alle drei dunkelbraune/schwarze Haare hatten. Zudem sprachen sie fließend Ungarisch.

Zeugen, denen die Männer oder das Handwerkerfahrzeug am Mittwoch im Bereich der Ostpreußenstraße oder auf dem Parkplatz gegenüber der Sparkasse aufgefallen sind oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise zu den Betrügern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Die Polizei rät:

Lehnen Sie jegliche Angebote von Arbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) ohne schriftlichen und verbindlichen Kostenvoranschlag anbieten!

Häufig werden Arbeiten angefangen und nicht zu Ende gebracht, mangelhaft ausgeführt oder deutlich überteuert abgerechnet.

Leisten Sie niemals Zahlungen im Vorfeld!

Tauschen Sie sich nach einem derartigen - vermeintlich günstigen - Angebot vorab mit einem Nachbarn oder einer anderen Person Ihres Vertrauens über die angebotene Arbeit aus!

Im Verdachtsfall verständigen Sie unverzüglich die Polizei!

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