PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte randalieren an der alten Eichendorff Realschule (23.04.2026)

Gottmadingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte an der alten Eichendorff Realschule in der Hardstraße randaliert. Kurz vor ein Uhr hörte eine Anwohnerin ein lautes Klirren und Randale im Hinterhof der ehemaligen Schule und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese keine Personen, jedoch im hinteren Teil der Schule mehrere eingeschlagene Scheiben und leere Bierflaschen fest.

Die Höhe des durch die Randalierer verursachten Schadens ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf deren Identität nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren