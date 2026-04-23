Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte randalieren an der alten Eichendorff Realschule (23.04.2026)

Gottmadingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte an der alten Eichendorff Realschule in der Hardstraße randaliert. Kurz vor ein Uhr hörte eine Anwohnerin ein lautes Klirren und Randale im Hinterhof der ehemaligen Schule und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese keine Personen, jedoch im hinteren Teil der Schule mehrere eingeschlagene Scheiben und leere Bierflaschen fest.

Die Höhe des durch die Randalierer verursachten Schadens ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf deren Identität nimmt der Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 1437-0 entgegen.

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