Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Jugendliche zündeln im Wald (22.04.2026)

Schramberg (ots)

Am Mittwochnachmittag haben mehrere Jugendliche in einem Waldstück bei Sulgen verbotenerweise ein Feuer entfacht. Gegen 16 Uhr, zündelten sie in der Nähe der Straße "Steighäusle" wodurch ein Feuer entstand. Ein in der Nähe arbeitender 67-Jähriger wurde durch den Rauch auf das Feuer aufmerksam und suchte die Brandausbruchsstelle auf. Beim erkennen des Mannes flüchteten die Jugendlichen in Richtung Eckenhof. Das Feuer konnte durch den Zeugen gelöscht und glücklicherweise schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr musste auf den etwa 10 Quadratmetern noch Nachlöscharbeiten verrichten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 / 27010) entgegen.

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