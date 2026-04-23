Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter mit rotem Kleinwagen fährt Kind auf Zebrastreifen an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen! (22.04.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall auf der Weimarstraße am Mittwoch, am frühen Abend. Gegen 17.30 Uhr lief ein 10-jähriger Junge auf Höhe des Sängerstegs/Stadtgarten über den Zebrastreifen. Dabei fuhr ihn ein Unbekannter, der mit einem roten Kleinwagen auf der Weimarstraße in Richtung REWE unterwegs war an, so dass das der Bub stürzte. Ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch einfach fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der 10-Jährige, der durch den Zusammenstoß zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Kleinwagen handelte.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Unfalls und Personen, die sonst Hinweise auf den Unfallfahrer oder das -fahrzeug geben können, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Revier Tuttlingen zu melden.

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