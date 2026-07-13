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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Größere Veranstaltung im Kurpark Cuxhaven - Einschränkungen für Besucherverkehre

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Montag (13.07.2026) wird der Bundesminister für Verteidigung - Boris Pistorius - für eine politische Veranstaltung im Kurpark in Cuxhaven zu Gast sein. Hierbei wird es unter anderem die Möglichkeit einer direkten Fragerunde geben.

Es wird rund um den Kurpark sowie im Kurpark zu Einschränkungen im Fußgängerverkehr kommen. Des Weiteren kann es zu Einschränkungen im Parkraum rund um den Kurpark kommen. Der Einsatz wird polizeilich umfangreich begleitet.

Der Einlass vor Ort beginnt um 15:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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