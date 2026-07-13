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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall infolge einer Trunkenheitsfahrt

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/OT Dorum. Am 13.07.2026, gegen 00:00 Uhr, kam es auf der Poststraße in Dorum zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Dorum fuhr mit seinem PKW entlang der Schwester-Anna-Straße. Als dieser in die Poststraße einbiegen wollte, verschätzte er sich und fuhr gerade aus gegen eine Mauer einer Einfahrt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Gesamtschaden wird auf 10.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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