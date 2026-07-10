Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Hagen - Vollsperrung der BAB27 in Richtung Bremen

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am heutigen Freitag (10.07.2026) kam es gegen 16:40 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Motorradfahrer verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und kollidierte mit der Schutzplanke. Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen.

Derzeit sind umfassende Rettungs- und Polizeikräfte vor Ort. Die Ersthelfer und auch die Einsatzkräfte werden vor Ort betreut.

Die BAB27 ist aktuell noch für mehrere Stunden in Richtung Bremen ab der Anschlussstelle Hagen voll gesperrt. Bitte umfahrt das Gebiet weiträumig. Wir geben Rückmeldung, wenn die Strecke wieder frei ist.

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