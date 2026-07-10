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POL-CUX: Nach Verkehrskontrolle vom Montag in Hechthausen - Vielzahl von Plagiaten und Fälschungen in einem kontrollierten Transporter und einem Geschäft in Hemmoor sichergestellt (Foto im Anhang)

POL-CUX: Nach Verkehrskontrolle vom Montag in Hechthausen - Vielzahl von Plagiaten und Fälschungen in einem kontrollierten Transporter und einem Geschäft in Hemmoor sichergestellt (Foto im Anhang)
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Cuxhaven (ots)

Hechthausen/Hemmoor. Wie berichtet führte die Polizeiinspektion Cuxhaven in Zusammenarbeit mit dem Zoll am Montag in Hechthausen eine groß angelegte Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde durch eine Streife des Zolls in Hemmoor ein Transporter mit diversen, augenscheinlich gefälschten E-Zigaretten festgestellt.

Die weiteren ergaben die Ermittlungen, dass die Waren zu einem Verkaufsgeschäft im Alten Postweg in Hemmoor gehörten. Vor Ort wurden bereits bei einer ersten Sichtung diverse Bekleidungsstücke und andere Gegenstände verschiedener, teils luxuriöser Marken festgestellt, bei denen es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Fälschungen handelte. Aufgrund der Vielzahl der Plagiate wurde das Geschäft zunächst versiegelt.

Bei den Durchsuchugen an den Folgetagen wurden mehrere tausend Bekleidungsgegenstände fest- und sichergestellt. Für den Abtransport waren rund 200 große Umzugskartons notwendig.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Markengesetz laufen. Beschuldigt sind der 56-jährige Geschäftsinhaber sowie eine 40-jährige Mitarbeiterin, beide wohnhaft in Hemmoor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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