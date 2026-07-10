POL-BI: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Stadtbahn
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 09.07.2026, stieß ein Fahrradfahrer auf der Jöllenbecker Straße mit der Stadtbahn zusammen und verletzte sich leicht.
Der 33-jährige Bielefelder beabsichtigte gegen 07:20 Uhr, die Jöllenbecker Straße in Richtung Schelpsheide zu überqueren. Dabei übersah er die herannahende Stadtbahn auf dem Weg zu Haltestelle "Lange Straße". Obwohl beide Fahrer abbremsten, stieß der 33-Jährige mit der Stadtbahn zusammen. Dabei stürzte er zu Seite und verletzte sich leicht.
Der Fahrer und die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt.
An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.
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