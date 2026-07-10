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Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Stadtbahn

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstag, 09.07.2026, stieß ein Fahrradfahrer auf der Jöllenbecker Straße mit der Stadtbahn zusammen und verletzte sich leicht.

Der 33-jährige Bielefelder beabsichtigte gegen 07:20 Uhr, die Jöllenbecker Straße in Richtung Schelpsheide zu überqueren. Dabei übersah er die herannahende Stadtbahn auf dem Weg zu Haltestelle "Lange Straße". Obwohl beide Fahrer abbremsten, stieß der 33-Jährige mit der Stadtbahn zusammen. Dabei stürzte er zu Seite und verletzte sich leicht.

Der Fahrer und die Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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