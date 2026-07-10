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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert und ohne Versicherung in Hemmoor unterwegs

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Donnerstagabend (09.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor gegen 19:55 Uhr einen 29-jährigen Hemmoorer auf der Cuxhavener Straße in Hemmoor. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein PKW war des Weiteren nicht mehr versichert, die Kennzeichen waren bereits entsiegelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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