Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher stehlen etliche Kabel und einen Autoanhänger aus Elektrofirma

Röbel (ots)

Im Röbeler Gewerbegebiet im Glienholzweg nahe eines Baumarkts sind bisher Unbekannte in die Halle einer Elektrofirma eingebrochen und haben Kabel und einen Thule-Anhänger für Autos vom Typ A6 gestohlen. Mit dem wurden mutmaßlich die gestohlenen Kabel transportiert. Der gesamte Stehlschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann und im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auffällige Geräusche oder Fahrzeuge in der Gegend wahrgenommen hat, wendet sich bitte an die Polizei Röbel unter 039931 / 8480 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell