Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstagabend (25.06.2026) wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Ein 49-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 18:30 Uhr auf der Triftstraße in Schwerstedt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen fiel der Mann in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Der Nissan stieß seitlich mit einem Kleinbus zusammen. Der 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Hinzugerufene Polizisten stellten den Führerschein des Niassan-Fahrers sicher und ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei weist darauf hin, dass Übermüdung am Steuer ein erhebliches Unfallrisiko darstellt. Bereits wenige Sekunden "Sekundenschlaf" können zu schweren Verkehrsunfällen führen. Verkehrsteilnehmer sollten bei ersten Anzeichen von Müdigkeit umgehend eine Pause einlegen und ihre Fahrt erst ausgeruht fortsetzen. (SO)

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