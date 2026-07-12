Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht +++ diverse Verkehrsdelikte im gesamten Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven - Am Samstag, 11.07.2026, ca. 20.35 Uhr, sei es im Feldweg in Höhe des Parkplatzes der dort ansässigen Verbrauchermärkte, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannt flüchtigen PKW und einem dort die Fahrbahn querenden, 66jährigen Fußgänger, gekommen. Durch den Zusammenstoß sei der Fußgänger gestürzt und verletzt worden. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven zu melden.

+++

Trunkenheit im Verkehr

Loxstedt/ Stotel - Am 11.07.2026, gegen 21:04 Uhr, fiel eine 29jährige Fahrerin eines E-Scooters auf, indem sie ein 9jähriges Kind auf dem E-Scooter mitfahren ließ. In der darauffolgenden Kontrolle wurde bei der Frau aus der Gemeinde Loxstedt Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Anschließend wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

+++

Betrunkener Sattelzugfahrer verursacht Verkehrsunfall und entfernt sich vom Unfallort

Am Freitag (10.07.2026) kam es gegen 15:37 Uhr auf der Altenbrucher Landstraße in Cuxhaven-Altenbruch zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzuges mit Tankauflieger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Leitpfosten. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Feststellung seiner Personalien bzw. die Schadensregulierung zu kümmern. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Fahrer festgestellt und durch Beamtinnen der Polizei Hemmoor kontrolliert werden. Hierbei ergab sich der Verdacht einer erheblichen Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

+++

Pkw ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt

Am Freitagabend (10.07.2026) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor gegen 22:15 Uhr einen Pkw in der Elsa-Brändström-Straße in Hemmoor. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer daraufhin untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Da der Halter des Fahrzeugs nicht identisch mit dem Fahrer war, wurde dieser ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Auch gegen den Halter wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

+++

Fahrten ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz, unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 11.07.2026, sowie in der Nacht zum Sonntag durften diverse Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt nach Kontrollen durch die Polizei Geestland nicht fortsetzen.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger Cuxhavener die Autobahn 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen in Fahrtrichtung Walsrode. Der Cuxhavener war nicht in Besitz der für sein Gespann aus PKW und Anhänger erforderlichen Fahrerlaubnisklasse.

Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 48- Jähriger aus Cuxhaven mit einem PKW die Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Bei der Kontrolle in Cuxhaven wurde festgestellt, dass dieser nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Dasselbe galt für einen 21-Jährigen aus Lippstadt, welcher die Autobahn 27 gegen 08:00 Uhr an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen mit einem LKW befuhr. Auch er war nicht in Besitz eines Führerscheins.

Ebenso war ein 60-jähriger Bremer auf seinem Kleinkraftrad ohne Fahrerlaubnis unterwegs, als er gegen 13:30 Uhr im Bereich Schwanewede kontrolliert wurde.

Und auch ein 28-Jähriger aus Osterholz-Scharmbeck konnte bei einer Kontrolle am Sonntag gegen 02:40 Uhr in Schwanewede keinen gültigen Führerschein vorlegen, nachdem er zuvor die Autobahn 27 mit einem PKW befahren hatte.

Zudem führten einige Verkehrsteilnehmer ihren PKW, obwohl kein gültiger Versicherungsschutz für ihre Fahrzeuge mehr bestand. Gegen 08:30 Uhr wurde dies beim PKW eines 41-Jährigen aus Bremerhaven auf der Autobahn 27 im Bereich Schiffdorf festgestellt. Gegen 19:40 Uhr wurde ein 38-Jähriger aus Beverstedt auf der Autobahn im Bereich Bremerhaven kontrolliert, bei dem ebenfalls der Versicherungsschutz für seinen PKW erloschen war. Und auch bei einer Kontrolle gegen 01:10 Uhr am Sonntag auf der Autobahn im Bereich Hagen wurde eine fehlende Haftpflichtversicherung beim PKW eines 50-jährigen Bremerhaveners festgestellt.

Außerdem konnte ein PKW-Fahrer festgestellt werden, der sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein entsprechender Vortest beim 28-jährigen Hamburger ergab den Verdacht einer Beeinflussung durch THC. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Allen Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer wurden eingeleitet. Zudem erwarten in vielen Fällen auch die Halter der Fahrzeuge entsprechende Strafverfahren, wenn sie die Fahrt zugelassen oder angeordnet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell