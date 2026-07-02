Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gasgeruch in Gebäude

PM Nr.1

Heidelberg (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Bergheimer Straße im Einsatz, nachdem in einem Imbiss starker Gasgeruch gemeldet wurde. Die Feuerwehr befindet sich noch auf Erkundung. Es kann zu erheblichen Beeinträchtigungen des Straßen- sowie öffentlichen Nahverkehrs kommen.

Ortskundige Personen werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

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