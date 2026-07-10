POL-CUX: Update zum tödlichen Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Hagen - Fahrbahn wieder freigegeben
Cuxhaven (ots)
Hagen im Bremischen/BAB27. Die Vollsperrung wurde nach Beendigung der Arbeiten gegen 21:00 Uhr wieder aufgehoben. Die Fahrbahn ist frei.
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