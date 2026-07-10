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Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zum tödlichen Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Hagen - Fahrbahn wieder freigegeben

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Die Vollsperrung wurde nach Beendigung der Arbeiten gegen 21:00 Uhr wieder aufgehoben. Die Fahrbahn ist frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

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