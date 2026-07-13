Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall an Bahnübergang, Bahnstrecke zeitweise gesperrt

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Wehdel - Am 13.07.2026, gegen 08:30 Uhr, kam es in der Gemeinde Schiffdorf im Ortsteil Wehdel zu einem Verkehrsunfall zwischen der Bahn und einem Radlader. Der unfallverursachende Radladerfahrer fuhr an den unbeschrankten Bahnübergang und hielt an, da ein Zug kam. Hierbei ragte jedoch die Schaufel des Radladers in den unmittelbaren Gefahrenbereich des Gleiskörpers. Der vorbeifahrende Zug streife die Schaufel und wurde beschädigt. Es entsteht auch Schaden an der Schaufel des Radladers. Aufgrund des Schadens am Zug, konnte dieser die Fahrt nicht mehr fortsetzen. Der Zug wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wehdel mit zehn Einsatzkräften und zwei Einsatzfahrzeugen evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Der Radladerfahrer hat sich nach dem Verkehrsunfall von der Unfallörtlichkeit entfernt, konnte jedoch anhand von Zeugenaussagen ermittelt werden. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Ab ca. 11 Uhr war die Bahnstrecke wieder freigegeben.

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