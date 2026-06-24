Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Polizei warnt vor Schockanrufen (0156927/2026)

Gera/ Greiz/ Altenburg (ots)

Greiz. Am Dienstag (23.06.2026) wurden der Polizei erneut mehrere versuchte Betrugsfälle durch sogenannte Schockanrufe gemeldet. In zwei bekannt gewordenen Fällen kontaktierten unbekannte Täter ältere Bürger telefonisch und behaupteten, ein Familienmitglied habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um eine angebliche Freilassung und Heimkehr zu ermöglichen, forderten die Anrufer die Zahlung einer hohen Geldsumme als Kaution.

Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und beendeten die Gespräche umgehend, sodass kein finanzieller Schaden entstand.

Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, bei derartigen Anrufen misstrauisch zu sein. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Kontaktieren Sie Angehörige über die Ihnen bekannten Telefonnummern und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Insbesondere ältere Menschen sollten im Familien- und Bekanntenkreis regelmäßig über diese Betrugsmasche informiert werden. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell