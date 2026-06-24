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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Brand in Wochenendhaus verursacht hohen Sachschaden (0156869/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am Dienstagnachmittag (23.06.2026) kam es auf einem Wochenendgrundstück zwischen Loitzsch und Schüptitz zu einem Brandgeschehen. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 15:00 Uhr im Bereich eines Sicherungskastens aus. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.

In der Folge gerieten der Sicherungskasten sowie eine Kellertür in Brand. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung wurde auch das Dachgebälk des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Eigentümer befanden sich vor Ort und blieben unverletzt.

Die alarmierten Feuerwehren aus dem Umkreis waren mit starken Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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