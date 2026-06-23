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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gewaltverbrechen in Greiz - Ermittlungen dauern an

Greiz (ots)

Greiz. Seit den frühen Mittagsstunden ist die Polizei aufgrund eines Gewaltverbrechens zum Nachteil einer jungen Frau im Einsatz. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu möglichen tatverdächtigen Personen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Gera und dauern derzeit an. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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