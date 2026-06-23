LPI-G: (LK GRZ) Gewaltverbrechen in Greiz - Ermittlungen dauern an

Gera (ots) - Gera. Im Zeitraum vom 19.06.2026 bis zum Morgen des 22.06.2026 hatten es unbekannte Täter auf Starkstromkabel auf dem Gelände des Tierparks in der Straße des Friedens abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Täter ein Leerrohr auf und entwendeten daraus mehrere Starkstromkabel mit einer Gesamtlänge von etwa 80 Metern. Der Beuteschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Zusätzlich ...

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