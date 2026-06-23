LPI-G: (LK GRZ) Gewaltverbrechen in Greiz - Ermittlungen dauern an
Greiz (ots)
Greiz. Seit den frühen Mittagsstunden ist die Polizei aufgrund eines Gewaltverbrechens zum Nachteil einer jungen Frau im Einsatz. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu möglichen tatverdächtigen Personen erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Gera und dauern derzeit an. (DL)
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