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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Heuballen in Brand gesetzt (0155883/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes / Bernsgrün. In der Nacht zum Dienstag (23.06.2026) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 00:20 Uhr zu einem Brand im Triftweg gerufen.

Ein Anwohner hatte zunächst eine Rauchentwicklung bemerkt und beim Näherkommen Flammen festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft insgesamt 50 Heuballen in Brand.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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