Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Kindertagesstätte (0154756/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 19.06.2026 bis zum frühen Morgen des 22.06.2026 gewaltsam Zutritt zum Außengelände einer Kindertagesstätte in der Kastanienstraße.

Dort brachen die Täter insgesamt drei Gartenhäuschen auf und entwendeten ein mehrere Spielzeuge. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen zweistelligen Betrag. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kindertagesstätte bemerkt haben, sich zu melden.(KB)

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