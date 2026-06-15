Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 50-Jähriger beschädigt Dienstfahrzeug der Bundespolizei

Oberhausen (ots)

Am Freitagabend (12. Juni 2026) beschädigte ein 50-jähriger Mann ein Dienstfahrzeug der Bundespolizei am Hauptbahnhof Oberhausen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und informierte umgehend die Bundespolizei. Gegen den Beschuldigten wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro erhoben.

Gegen 17.20 Uhr beobachtete ein Zeuge den 50-Jährigen dabei, wie dieser einen Reifen eines Dienstfahrzeuges der Bundespolizei mit einem Messer zerstach und anschließend flüchtete. Der Zeuge informierte daraufhin unverzüglich die Bundespolizei.

Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Haupthalle des Hauptbahnhofes feststellen. Anschließend wurde er zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen der dort durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten das mutmaßliche Tatmittel, ein Springmesser, sowie eine größere Menge Bargeld auf. Das Springmesser wurde entsprechend beschlagnahmt.

Durch die Beschädigung des Reifens war das Dienstfahrzeug nicht mehr einsatzfähig.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Erhebung einer Sicherheitsleistung an.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, wegen des Verdachts der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der polizeibekannte Mann mit einem Platzverweis entlassen.

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