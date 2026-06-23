Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Wohnhausbrand fordert mehrere Leichtverletzte (0155822/2026)

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz / Niederpöllnitz. Feuerwehr und Polizei rückten am späten Montagabend (22.06.2026) zu einem Wohnhausbrand in der Bahnhofstraße aus.

Gegen 22:10 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen konnten durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten die vier Bewohner des Hauses im Alter von 10 bis 45 Jahren leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden.

Auch eine 44-jährige Feuerwehrfrau wurde während der Löscharbeiten durch Rauchgase leicht verletzt.

Am Gebäude entstanden erhebliche Schäden im Keller- und Treppenbereich. Zudem wurde das gesamte Wohnhaus stark verrußt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an. (KB)

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