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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kabeldiebstahl auf Tierparkgelände (0154851/2026)

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 19.06.2026 bis zum Morgen des 22.06.2026 hatten es unbekannte Täter auf Starkstromkabel auf dem Gelände des Tierparks in der Straße des Friedens abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Täter ein Leerrohr auf und entwendeten daraus mehrere Starkstromkabel mit einer Gesamtlänge von etwa 80 Metern. Der Beuteschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Zusätzlich entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tierparks gemacht haben. Hinweise werden von der Polizei entgegengenommen. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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