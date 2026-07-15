Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen in Sanstedt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Sandstedt. Am Dienstag, 14.07.2026 kam es gegen 13:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Hinter dem Weserdeich in Hagen im Bremischen. Ein 32-jähriger Bremen befuhr mit seinem Kleintransporter die ringförmige Straße und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 67-Jährigen aus Gelnhausen in seinem Mazda. Dieser und seine 64-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell